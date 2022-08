Nunca houve um julho tão ensolarado como o do mês passado que foi também um dos mais quentes e secos de sempre.

Luxemburgo 2 min.

Meteorologia

Julho foi um mês recorde em horas de sol no Luxemburgo

Redação Nunca houve um julho tão ensolarado como o do mês passado que foi também um dos mais quentes e secos de sempre.

O mês que findou foi o mais ensolarado de sempre no Luxemburgo. No total, julho de 2022 contou com 377 horas de sol a brilhar no país, um recorde absoluto registado na estação meteorológica do Findel.



Desde o ano de 1947, data do início dos registos meteorológicos nesta estação, nunca aconteceu este mês ter assim tantas horas de sol, ultrapassando o antigo recordista Julho de 2018, com 348 horas de astro rei a brilhar, noticia o Meteolux.

O 6º julho mais quente

Em matéria de calor e temperaturas elevadas, julho deste ano, não bateu recordes, mas foi o sexto mês mais quente de sempre observado na estação do Findel. Os 36, 3°C de temperatura máxima registados a 19 deste julho, o dia mais quente do mês passado, não foram suficientes para destronar o recorde de 39,0°C do dia 25 de julho de 2019, registados nesta estação meteorológica.

Gráfico das horas de sol em julho de 1947 a 2022 no Luxemburgo, do Meteolux. Fonte Meteolux

De lembrar que o máximo histórico de altas temperaturas no Luxemburgo, situa-se nos 40,8°C registados em Steinsel, a 25 de julho de 2019. O segundo dia mais quente foi o de 8 agosto de 2003, com uma máxima de 40,5°C em Remich.

Já a temperatura média mensal do mês passado foi de 20,6°C, superando em 1,9 °C a normal climatológica de 18,7°C, entre 1991-2020.

E o 3º mais seco

O mais ensolarado, dos mais quentes e também secos. Segundo o Meteolux, julho de 2022 volta a conquistar lugares cimeiros, desta feita, em termos de pouca chuva. Este foi o terceiro julho mais seco desde 1947, com uma acumulação mensal de precipitação de 6,8 l/m², mantendo-se o recorde em julho de 1949, com 2.2 l/m².

Luxemburgo. Termómetros disparam esta semana O dia mais quente está previsto que seja quarta-feira.

Nos próximos dias o calor volta em força, estando previstas máximas de 34°C para quarta feira e de 36°C para quinta-feira. Nos dias mais quentes, resguarde-se do sol e beba muita água, além de seguir os conselhos das autoridades da saúde.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.