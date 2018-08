O mês de julho quebrou os registos do mês mais ensolarado dos últimos anos. Com 348 horas de sol, o passado mês supera as 346,5 horas registadas em julho de 2006. Já a temperatura média registada pela estação meteorológica do Findel foi de 22,1 graus.

Julho com novo recorde de mês mais ensolarado

O mês de julho quebrou os registos do mês mais ensolarado dos últimos anos. Com 348 horas de sol, o passado mês supera as 346,5 horas registadas em julho de 2006. Já a temperatura média registada pela estação meteorológica do Findel foi de 22,1 graus.

De acordo com o instituto de meteorologia, Meteolux, as temperaturas ultrapassaram os 25 graus durante 21 dias e os 30 graus em seis dias. O dia mais quente do verão foi, até agora, 26 de julho, com uma média de 34,7 graus.

Quanto aos dias mais frescos, ou menos quentes, foram registados apenas quatro dias com temperaturas máximas inferiores a 25 graus e um dia (11 de julho) com a máxima a atingir os 20 graus.



Os valores são referentes aos anos mais recentes. Mas se recuarmos a 1989, observamos que o recorde ainda está por bater, quando o mês de julho registou 356 horas de sol.



Foto: Chris Karaba

Só cinco dias de chuva



Ainda de acordo com a Meteolux, e quanto aos níveis de precipitação, os valores estão bem abaixo do esperado. Em julho registaram-se 14,3 litros por metro quadrado de precipitação, durante cinco dias. O valor é muito inferior aos 71 litros esperados. Só no dia 15 desse mês, a chuva que caiu totalizou 9,2 litros por metro quadrado, quase o valor total do mês.

Foram registados ainda seis tempestades em julho, ao longo de um período de quatro dias.



A chuva regressou só no primeiro dia de agosto, com uma ligeira baixa da temperatura, mas o calor voltou a subir esta quinta-feira e deverá prolongar-se nos próximos dias, segundo a Meteolux.

Foto: Shutterstock