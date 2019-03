No banco dos réus vão estar o ex-diretor dos serviços secretos, Marco Mille, e os antigos espiões André Kemmer e Frank Schneider.

Julgamento do "caso das escutas" que fez cair Juncker arranca em novembro

No banco dos réus vão estar o ex-diretor dos serviços secretos, Marco Mille, e os antigos espiões André Kemmer e Frank Schneider.

Chegou a estar anunciado para 2017, mas foi adiado "sine die". O julgamento do processo das escutas ilegais dos serviços secretos luxemburgueses (SREL, na sigla em francês) deverá começar a 19 de novembro e terminar a 6 de dezembro, informou hoje a Procuradoria do Luxemburgo. No total, estão previstas 11 audiências.

No banco dos réus vão estar o ex-diretor dos serviços secretos, Marco Mille, e os antigos espiões André Kemmer e Frank Schneider. Os três antigos agentes secretos são acusados de violar leis sobre proteção de dados pessoais e o direito à privacidade. Os três ex-agentes são ainda acusados de desviar um CD encriptado com a gravação de uma conversa entre o Grão-Duque Henri e o antigo primeiro-ministro Jean-Claude, sobre o caso "Bommeleeër", os atentados bombistas dos anos 1980. Marco Mille terá também gravado uma conversa com o antigo primeiro-ministro através de um microfone escondido num relógio de pulso, sem o seu conhecimento. A gravação destinava-se a provar que Juncker teria autorizado uma das escutas ilegais, realizada ao autor do CD, o técnico de informática Loris Mariotto. Uma acusação que Juncker sempre negou.



O atual Presidente da Comissão Europeia é uma das principais testemunhas no processo, o que levou ao seu adiamento. Juncker disse em 2017 que estava disposto a prestar declarações, mas não antes do fim do mandato à frente do Executivo comunitário, que termina no outono. Com as datas hoje anunciadas, deixa de haver impedimento à sua audição.



O escândalo das "escutas ilegais" causou em 2013 a queda do executivo CSV-LSAP, liderado por Juncker, dando origem à realização de eleições antecipadas. Juncker foi acusado por uma comissão parlamentar de responsabilidade política pelos disfuncionamentos do SREL, de que tinha a tutela. O antigo primeiro-ministro negou sempre qualquer responsabilidade pelas irregularidades, dizendo-se ele próprio vítima de escutas ilegais efetuadas sem o seu conhecimento. Na altura, os partidos da oposição e o parceiro da coligação governamental (os socialistas do LSAP) apresentaram duas moções de censura, que levaram Juncker a demitir-se e a convocar eleições antecipadas.