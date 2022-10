Acidente deu-se em abril de 2018, onde um carro e uma carrinha da polícia colidiram durante uma perseguição policial.

Clervaux

Julgamento de Lausdorn. Polícia absolvido no caso de acidente que matou colega

Sophie HERMES O condutor da carrinha da polícia não foi considerado responsável pelo acidente que matou outro agente durante uma perseguição em abril de 2018, em Lausdorn, na comuna de Clervaux.

O agente da polícia que conduzia a carrinha envolvida no acidente fatal na noite de 15 de abril de 2018, durante uma perseguição, foi absolvido das acusações de homicído involuntário pelo Tribunal Distrital de Diekirch, esta quinta-feira.

Naquela noite, por volta das 2h, dois veículos da polícia - um carro e uma carrinha - colidiram na N7 em Lausdorn (Clervaux), enquanto perseguiam outra viatura. O condutor do carro da polícia morreu no local do acidente. O passageiro do mesmo veículo sofreu ferimentos muito graves.

O condutor do carro perseguido, que tentou fugir a um posto de controlo policial em Wemperhardt, foi multado em 1.000 euros e com proibição de condução por 18 meses por conduzir sob a influência do álcool e em excesso de velocidade, além de não ter respeitado os pedidos da polícia para parar.

"Para o meu cliente, é um dia importante. Ele não cometeu um erro e, portanto, não é culpado pela morte do melhor amigo", disse Trixi Lanners, advogado do polícia, após o veredito.

Um perito já tinha salientado durante o julgamento que o acidente não podia ter sido evitado nas circunstâncias dadas e com base na velocidade a que o condutor da carrinha da polícia conduzia.

O representante do Ministério Público disse que a vítima, o condutor do carro da polícia, tinha sido "claramente o principal culpado do acidente". No entanto, ficava ao critério dos juízes decidir se o agente acusado deveria ou não ser condenado. Mesmo o menor erro seria suficiente para ser julgado culpado. Mas os juízes decidiram que o acusado não tinha cometido qualquer erro nessa noite.

O advogado de defesa do condutor que fugiu, Daniel Baulisch, também reagiu: "Podemos viver com o castigo", garantiu. No entanto, é provável que haja recurso da decisão. O cliente tinha sido colocado em prisão preventiva após o incidente, uma medida não prevista para as infrações retidas no final. Por conseguinte, logo que a sentença seja juridicamente vinculativa, o advogado quer reclamar uma indemnização.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para português por Tiago Rodrigues)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.