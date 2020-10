Projeto de monitorização social quer tornar a zona mais segura e tranquila.

Jovens vão reforçar vigilância na Gare

Projeto de monitorização social quer tornar a zona mais segura e tranquila.

Um grupo de jovens vai ajudar na vigilância da Gare, a zona junto à estação de comboios da cidade do Luxemburgo.

Segundo avança o Paperjam, o projeto, intitulado "À vos côtés" ("Ao vosso lado"), replica o exemplo de Zurique, na Suíça, e tem como objetivo ajudar a tranquilizar os moradores de uma zona onde têm sido constantes os roubos e assaltos, alguns violentos. A ideia é fazê-lo através de uma ação pedagógica de prevenção e diálogo junto dos vários grupos que frequentam a Gare.

O bairro da estação, na cidade do Luxemburgo, alberga diferentes grupos de pessoas, incluindo os trabalhadores transfronteiriços, utilizadores de vários transportes, traficantes de droga e prostitutas, sem-abrigo e toxicodependentes. O contacto com estes grupos será feito através da criação de um grupo de prevenção e de acompanhamento, composto por um educador experiente e cinco jovens do bairro.

"Eles compreendem o que significa proporcionar uma sensação de segurança sem ser agressivo", diz Virginie Giarmana, vice-directora da Inter-Actions, a associação que está a implementar o projeto na cidade da Luxemburgo.

A iniciativa é financiada pela câmara municipal, num montante de 355.000 euros por ano. Um valor que Maurice Bauer (CSV), vereador responsável pela Acção Social, diz ser um investimento para tornar a zona um local mais seguro e inclusivo.

Como será composto o grupo

A par do monitor com formação neste tipo de intervenção, a Inter-Actions selecionou cinco jovens, com idades compreendidas entre os 22 e os 35 anos, para constituir este grupo de mediação.

Além de bom conhecimento do bairro, estes jovens também têm um bom conhecimento do meio da noite, estando atualmente a receber formação em mediação, diálogo e comunicação não violenta.

O grupo deverá começar a trabalhar na zona da Gare, no início de 2021, mas a sua intervenção poderá chegar a outros bairros.

"Espero que dentro de um ano possam ser destacados para Bonnevoie", refere Maurice Bauer, ao Paperjam.

A experiência de Zurique com este projeto de monitorização social faz confiar em bons resultados na capital luxemburguesa. "A população regressou a áreas que costumavam ser locais de negócios e roubos", sublinha Virginie Giarmana ao mesmo órgão.

No Luxemburgo, a iniciativa terá apenas a componente social, uma vez que só a polícia pode atuar para reprimir determinados atos e comportamentos, mas o vereador Maurice Bauer espera que um alargamento do horário do Abrigado, para 24 horas por dia e aos fins de semana, possa contribuir para uma maior pacificação da zona.

Reforço da segurança

O projeto de monitorização social não vai invalidar um reforço da segurança, como as prometidas câmaras de videovigilância, que vão ser colocadas em Bonnevoie.

Está igualmente previsto um reforço do dispositivo policial. De acordo com o Paperjam, dos 52 agentes recentemente empossados, 20 serão destacados na área da estação, juntando-se a outros tantos que foram destacados para diferentes unidades da mesma zona, desde 2019 .

