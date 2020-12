Estes jovens afirmam que tem havido muitas infeções nos estabelecimentos escolares, daí a reivindicarem um prolongamento das férias de Natal até ao dia 10 de janeiro de 2021.

‘Jovens Piratas’ reivindicam prolongamento das férias de Natal

Susy MARTINS

A juventude do Partido Pirata lamentam o prolongamento do recolher obrigatório, sobretudo durante as festas de Natal e de fim de Ano.

No contexto atual de pandemia, os ‘jovens piratas’ sublinham que esta crise ainda está longe de terminar e o recolher obrigatório, sobretudo durante as festas, agrava a situação psicológica dos jovens.

No entanto, a secção juvenil do Partido Pirata frisa que os jovens estão dispostos a assumir as suas responsabilidades, apelando ao Governo e mais precisamente ao ministro da Educação, Claude Meisch, para fazerem o mesmo.

Defendem que não se trata de ficar mais uma semana em casa mas de uma questão de saúde pública para reduzir o risco de infeções, que, segundo os cientistas, deverá aumentar após as festas.

A juventude do Partido Pirata considera que as restrições emitidas pelo Governo não vão travar o aumento dos contactos sociais durante a época natalícia.

Para evitar um novo confinamento total após as festas, estes jovens políticos pedem então um prolongamento das férias de Natal.



