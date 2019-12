Um inquérito publicado no mês passado pela revista científica inglesa sobre medicina 'The Lancet', demonstra que os jovens no Luxemburgo não são suficientemente ativos no que respeita à prática de atividades físicas.

Jovens no Luxemburgo são dos que praticam menos desporto

O estudo que compila dados sobre 146 países indica que "a maioria dos adolescentes não respeita a prática de actividades físicas", sugerindo que "é urgente" os mais jovens mudarem a situação para garantir uma saúde melhor às próximas gerações.



79,2% dos luxemburgueses com idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos registam uma baixa atividade física, média mais elevada que a verificada na maioria dos países mais desenvolvidos.

No Grão-Ducado, as raparigas (85,4%) são mais afetadas que os rapazes (73,4%) no que respeita à prática de atividades desportivas.

