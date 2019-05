Em Portugal os jovens deixam a casa dos pais só aos 29 anos.

Jovens no Luxemburgo deixam casa dos pais aos 20 anos

Os jovens residentes no Lxuemburgo deixam de viver em casa dos pais por volta dos 20,1 anos de idade, em média, o que constitui o segundo valor mais baixo da União Europeia, revelam dados publicados hoje pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat).

Já em Portugal, os jovens deixam a casa dos pais bastante mais tarde, por volta dos 29 anos (28,9).

De acordo com os dados do gabinete de estatísticas da UE relativos a 2017, em média, os jovens europeus saem de casa dos progenitores por volta dos 26 anos, mas registam-se grandes diferenças entre os Estados-membros. Nos países escandinavos os jovens deixam de viver com os pais pouco depois de completarem 20 anos, enquanto em Malta e Croácia só o fazem por volta dos 32 anos.

Por exemplo, em 2017, os países onde os jovens mais cedo deixaram de viver com os pais são sobretudo Estados-membros nórdicos: Suécia (18,5 anos), Dinamarca (21,1) e Finlândia (22,0), como consta no relatório intitulado "Quando é que eles [os jovens] estão prontos para deixar o ninho?".

Logo atrás da Suécia, aparece o Luxemburgo com a segunda média mais baixa a nível europeu: 20,1. No outro extremo da tabela, os jovens que vivem mais tempo com os pais são os da Croácia (31,9 anos), Eslováquia (30,8) e Malta (30,7 anos).