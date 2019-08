A possível explicação é simples: trabalham menos.

Jovens entre 16 e 24 anos são "os mais felizes" no Luxemburgo

Os jovens entre os 16 e os 24 anos são "os mais felizes" no Luxemburgo. De acordo com o mais recente estudo do gabinete luxemburguês de estatísticas, Statec, "nove em cada dez jovens estão satisfeitos com a sua vida familiar e com os seus amigos”.

Segundo o estudo, os jovens na faixa etária entre 16 e 24 anos estão mais satisfeitos com o tempo dedicado ao lazer do que as pessoas entre os 25 e os 54 anos".

A explicação, refere o Statec, prende-se com o facto de a maioria dos mais novos ainda não ter integrado o mercado de trabalho. Entre os jovens que não trabalham, 75% estão satisfeitos com o tempo gasto em lazer, enquanto entre os que trabalham a percentagem desce para os 69%.



Em termos de satisfação nos relacionamentos pessoais, os jovens são também os que obtêm a melhor pontuação, com 8,2 numa escala de zero a dez. A partir dos 25 anos, a média de satisfação é menor: 7,8.

Segundo o Statec, "uma possível explicação para esta diferença é que os jovens investem mais nos contactos com os amigos".