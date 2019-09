O regresso a casa após uma festa pelo bosque com noite cerrada terminou mal para um grupo de amigos.

Jovens em estado grave por caírem de um penhasco em Bridel

O regresso a casa após uma festa pelo bosque com noite cerrada terminou mal para um grupo de amigos.

A notícia foi dada pela própria mãe de um dos jovens feridos para que o que aconteceu ao seu filho não se repita com outras pessoas.

Três jovens caíram de um penhasco alto no meio do bosque de Bridel, no centro do Luxemburgo, domingo de madrugada quando regressavam de uma festa, ainda era noite cerrada.

Dois deles ficaram em estado grave, tendo um sido operado ontem à tarde. O outro está nos cuidados intensivos.

Para se orientarem no escuro e conseguirem ver o caminho, os jovens utilizaram o GPS e as laternas dos seus telemóveis só que não perceberam que estavam a caminhar em direção ao penhasco. Três deles não conseguiram evitar a queda.

Os bombeiros e a polícia foram avisados pelo resto do grupo e conseguiram dar com o local do acidente, transportando os feridos e o grupo para fora do bosque.

A mãe de um dos feridos decidiu dar a conhecer o sucedido para alertar sobre os perigos de andar pelo bosque de noite. “É preciso dar a conhecer estes acidentes antes que algo mais sério aconteça”, disse citada pelo L’Essentiel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.