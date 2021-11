Os jovens entre 25 e 30 anos são os que menos aderiram, até agora, à vacina contra a covid-19 no Luxemburgo.

Resposta parlamentar

Jovens continuam reticentes à vacina anticovid-19

Susy MARTINS Os jovens entre 25 e 30 anos são os que menos aderiram, até agora, à vacina contra a covid-19 no Luxemburgo. Até 22 de novembro, 63,5% dos jovens desta faixa etária estavam completamente vacinados. Segue-se depois os jovens entre 20 e 24 anos, com uma percentagem de 63,6%.

Estes dados foram revelados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta parlamentar. Em terceira posição estão os jovens entre 12 e 17 anos com uma adesão à vacina de 66,7%.

Sem surpresa, é nas faixas etárias mais elevadas que se encontra, uma maior adesão à campanha de vacinação. Mais de 90% das pessoas com mais de 80 anos decidiram ser vacinadas. Entre os 75 e os 79 anos, a taxa desce ligeiramente para 85%.

A taxa de vacinação da população com mais de 12 anos situa-se nos 77% no Luxemburgo. Mas o objetivo do Governo é ultrapassar os 80% de vacinados.

A ministra da Saúde salientou ainda que dispõe de dados relativamente à nacionalidade das pessoas vacinadas no país, no entanto, para já, não pretende tornar público.

Paulette Lenert garantiu, porém, que este dado está a ser tido em conta, para nomeadamente orientar a campanha de vacinação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.