Estão a acampar ali desde sexta-feira e, além de parar o projeto, exigem "medidas coerentes e eficazes" contra as alterações climáticas.

Sassenheim

Jovens contestam construção de estrada na floresta de Bobësch

À entrada da floresta de Bobësch, no município de Sassenheim, há um cartaz feito pelos ativistas com a mensagem: "De Bësch bleift" (A floresta fica). Seguindo o caminho florestal, encontra-se outro. Atrás dele, escondido nos arbustos, encontra-se um acampamento com duas tendas, uma cobertura de chuva e um baloiço caseiro.

Um grupo de jovens ocupou a floresta, porque quer impedir a construção de uma estrada de desvio para ali prevista. "Estamos aqui desde sexta-feira", explica Susi*, uma das três jovens ativistas. Os três estão sentados numa plataforma de madeira numa árvore e usam máscaras de esqui, apenas os seus olhos são visíveis. Eles querem permanecer anónimos para evitar que a polícia evacue aquele lugar, diz Susi. "Há sempre pelo menos duas pessoas aqui, mas normalmente mais." Os apoiantes trazem-lhes regularmente comida e bebida.

Para além de pararem a construção, exigem a proteção das florestas no Luxemburgo e "medidas coerentes e eficazes" contra as alterações climáticas. Com efeito, o desenvolvimento de transportes públicos, parques de estacionamento coletivos de maior dimensão, mais mobilidade elétrica e sistemas de iluminação inteligentes são algumas das suas propostas.

Faixa mostra o nome do grupo de ativistas, "Bobi bleift" Foto: Chris Karaba

Organizações também se opõem à obra

Vale a pena olhar para trás para perceber o que os trouxe aqui. Uma parte da floresta entre Sassenheim e Niederkerschen deverá ser abatida para dar lugar a uma estrada de desvio de quatro quilómetros. A rota planeada através de Bobësch e Zämerbësch está parcialmente localizada numa área protegida Natura 2000. Para além dos ocupantes da floresta, a Biergerinitiative Gemeng Suessem (BIGS), a natur&ëmwelt, a Youth for Climate e o Mouvement écologique também se opõem ao projeto.

Segundo o BIGS, a construção é irresponsável, especialmente em tempos de agravação das alterações climáticas e perda de biodiversidade. Num documento de tomada de posição datado de 12 de abril de 2021, a iniciativa cidadã descreveu mesmo a preservação da área de lazer como uma "razão imperativa de grande interesse público".

Sob o nome "Bobi bleift", o grupo de ativistas quer comprometer-se com a preservação do espaço natural através de uma "ocupação não violenta e pacífica da floresta". "A obra planeada não só destruirá uma valiosa área de lazer para os habitantes, mas também um habitat insubstituível para a flora e fauna", explica Susi.

Obra fragilizará faixa de arvoredo restante

A jovem acrescenta que as duas parcelas florestais são também muito estreitas. Se a estrada de desvio for construída, apenas uma pequena faixa de floresta permanecerá em cada lado da estrada. Temem que estes restos de vegetação sejam então particularmente sensíveis à luz solar e ao calor, uma vez que a proteção oferecida pelos arbustos desapareceria.

É por isso que o "coletivo intergeracional", como o próprio grupo se descreve, defenderia uma redução do tráfego automóvel em vez de uma nova estrada. "Com a nossa ação, queremos encorajar novas discussões e iniciar novos debates", elabora a ativista.

No entanto, o burgomestre de Käerjeng, Michel Wolter (CSV) não deverá mudar de ideias. A liderança do município está alegadamente na ofensiva a favor do "desvio". "No entanto, ficaríamos felizes por ter uma conversa com eles", diz Susi. Numa entrevista com o Luxemburger Wort de 15 de abril de 2021, o autarca salientou que a Bobësch não iria desaparecer. Está prevista uma compensação por cada incómodo causado pela construção. "Mesmo depois da construção, será possível desfrutar de atividades de lazer", disse Wolter na altura. Quando contactado esta quarta-feira, porém, Wolter não respondeu a um pedido de reação relativo à ocupação da floresta.

Os jovens dormem no acampamento desde sexta-feira Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort

Ocupação da floresta é "o último recurso"

De 28 a 31 de julho, serão organizados workshops e atividades no coração da natureza. O objetivo é aproximar as pessoas da floresta e mostrar-lhes como é importante. O campo estará então aberto a todas as pessoas interessadas.

Para Susi e os seus companheiros de luta, a ocupação da floresta é o último recurso para evitar a desflorestação e a construção da estrada. Mas a ação do "Bobi reste" é limitada no tempo: "Não vamos ficar para sempre. Mas se alguém pusesse as mãos na floresta, estaríamos de volta", escrevem no seu site.

O Ministério do Ambiente reagiu numa declaração ao final da manhã de quarta-feira e recordou que os agentes sugeriram às pessoas presentes que preservassem o local. O ministério salientou igualmente que os eventos desportivos e as atividades de lazer suscetíveis de terem um impacto significativo na floresta devem ser previamente autorizados. especificando ao mesmo tempo que não existe atualmente qualquer violação da lei relativa à proteção da natureza e dos recursos naturais.

*Nome fictício

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

