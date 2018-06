Jovens até aos 20 anos com acesso gratuito aos transportes

Já lhes chamaram “a democracia do clique”. As petições eletrónicas são um sucesso no Luxemburgo, mas não há o risco de aproveitamento por movimentos populistas? Para o politólogo Raphaël Kies, autor de um estudo sobre as petições no Luxemburgo, podem ser um barómetro da opinião pública e funcionar como “válvula de escape”.