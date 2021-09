A vítima teve de ser transportada para o hospital. A investigação está em curso.

Assalto

Jovens agridem porteiro da escola em Limpertsberg

Susy MARTINS

Cinco jovens assaltaram uma escola na rua Batty Weber, em Limpertsberg, na Cidade do Luxemburgo. Segundo as autoridades policiais, o porteiro ouviu ruídos estranhos provenientes do interior do estabelecimento, na noite de domingo para esta segunda-feira, por volta da meia-noite.

Quando este entrou no edifício deparou-se com quatro jovens que estavam a sair de várias salas para o corredor.

Uma quinta pessoa agarrou numa cadeira e agrediu o porteiro com ela. Os cinco indivíduos aproveitaram esse momento para fugir e até agora ainda não foram encontrados.

A vítima teve de ser transportada para o hospital. Uma investigação está em curso.



