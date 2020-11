O homem tem 22 anos e é suspeito de ter agredido até à morte um homem de 28 anos, numa luta de grupos, em Loures. Estava em fuga desde 2017, foi detido no Luxemburgo e entretanto extraditado para Portugal.

Jovem português preso no Luxemburgo era procurado por homicídio em Portugal

(Notícia atualizada às 14:20.)

A polícia do Luxemburgo deteve recentemente um jovem de 22 anos que era procurado pelas autoridades portuguesas desde setembro de 2017. O homem é suspeito de um homicídio ocorrido em 2017 no concelho de Loures, distrito de Lisboa e acabou por ser detido no Luxemburgo, país onde se encontrava em fuga há três anos. Entretanto já foi extraditado para Portugal, indicou hoje a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo as autoridades portuguesas, o indivíduo é suspeito de ter agredido violentamente até à morte em 2017 um homem de 28 anos, num confronto de grupos, em Loures. "Os factos ocorreram na noite de 10 de setembro de 2017, quando a vítima e os agressores se confrontaram na via pública, mercê de conflitos preexistentes relacionados com criminalidade grupal", pode ler-se no boletim informativo da PJ. Um dos suspeitos da prática do crime de homicídio tinha sido detido "alguns dias após os factos", enquanto o jovem de 22 anos encontrava-se "em parte incerta".

O agora detido e "um coautor, já em prisão preventiva, agrediram mortalmente a vítima, através da utilização de instrumentos de natureza contundente", segundo conta a PJ.

O jovem tinha um mandado de detenção europeu e acabou por ser localizado no Grão-Ducado, através de uma operação conjunta entre as autoridades portuguesas e luxemburguesas. "Após a extradição para território português, o detido foi sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescenta a PJ em comunicado.

