Jovem de 21 anos morreu no hospital. Desde o início do ano, este é já o 12º acidente de viação com vítimas mortais nas estradas luxemburguesas.

Jovem português morto em acidente de viação

Jovem de 21 anos morreu no hospital. Desde o início do ano, este é já o 12º acidente de viação com vítimas mortais nas estradas luxemburguesas.

O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira, dia 12 de setembro, na fronteira entre o Luxemburgo e França, nas imediações de Belvaux. De acordo com o relato das autoridades locais, a mota colidiu com um automóvel.

As equipas de emergência médica foram chamadas de imediato ao local para prestar a assistência aos condutores. Apenas o jovem foi transportado para o Hospital. O jovem português de 21 anos, residente em Rodange, acabou por não resistir ao ferimentos. Morreu esta terça-feira.

O L’Essentiel fala no décimo segundo acidente de viação mortal nas estradas luxemburguesas, desde o início do ano.