Despiste

Jovem motociclista morre na N27

Susy MARTINS A jovem de 28 anos bateu contra um muro.

Uma jovem motociclista morreu na quinta-feira na sequência de um acidente que ocorreu por volta das 15h35, na estrada nacional N27 Boukelsser Millen, no norte do país.

De acordo com a polícia grã-ducal, a jovem de 28 anos bateu contra um muro.

As circunstâncias do acidente ainda não são conhecidas. Para já, sabe-se apenas que a jovem morreu no local do desastre e que as autoridades policiais abriram um inquérito.

