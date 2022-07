O crime ocorreu na sequência de uma rixa entre dois grupos na noite de quinta-feira.

Jovem morre depois de ser esfaqueado em Metz

O crime ocorreu na sequência de uma rixa entre dois grupos na noite de quinta-feira.

Um rapaz foi esfaqueado até à morte "obviamente durante uma rixa" na noite de quinta-feira para sexta-feira no centro de Metz, disse o prefeito da Moselle, François Grosdidier.

O Ministério Público de Metz disse ter aberto uma investigação por "homicídio" na sexta-feira: "Foi uma rixa" entre um "grupo de jovens adultos de Longwy (Meurthe-et-Moselle) e dois indivíduos" numa rua pedonal no centro da cidade por volta da 1h30, disse o procurador-adjunto Julien Berger.

Os suspeitos ainda estão em liberdade, mas várias testemunhas, "jovens do grupo e transeuntes", já foram ouvidas, acrescentou. A investigação foi confiada à polícia judiciária de Metz e ao serviço de Segurança departamental.

Autarquia quer reforçar política de segurança

De acordo com o jornal Le Républicain Lorrain, a vítima de 22 anos estava com "um grupo de amigos quando foram atacados por dois homens armados com pelo menos uma faca" por volta da 1h30, à margem das celebrações do 14 de julho.

Uma testemunha alertou então os serviços de emergência ao ver o jovem inconsciente, que foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer durante a noite, de acordo com o diário regional.

Apresentando as suas condolências à família e elogiando a intervenção da polícia e dos serviços de emergência na sua página do Facebook, François Grosdidier reiterou também o seu "desejo" de "reforçar a política de segurança em Metz: aumentar o número de polícias municipais, implementar videovigilância em todos os bairros e instalar patrulhas policiais 24h por dia".

