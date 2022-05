De acordo com as autoridades alemãs, o homem de 26 anos era procurado por crimes relacionados com drogas.

Justiça

Jovem luxemburguês detido e extraditado para a Alemanha

Redação De acordo com as autoridades alemãs, o homem de 26 anos era procurado por crimes relacionados com drogas.

O jovem era alvo de um mandado de captura europeu e foi entregue pelas autoridades luxemburguesas à polícia federal de Trier esta terça-feira, em Wasserbillig, junto à fronteira com a Alemanha.

Em junho de 2016 e dezembro de 2017, o indivíduo tinha sido condenado a um ano e dez meses de prisão pelo seu envolvimento em crimes relacionados com drogas na região de Trier.

Tirando o tempo da prisão preventiva, resta-lhe cumprir um ano e cinco meses da pena. Por agora, o jovem luxemburguês foi encaminhado para um centro de detenção juvenil em Wittlich.

