Tragédia

Jovem francês cai de uma ponte em Thionville

Redação Segundo o Le Républicain Lorrain, o jovem de vinte e poucos anos estaria embriagado quando caiu da ponte Schuman, no final de abril.

O rapaz, que é natural de Lyon e estava a realizar um estágio no Luxemburgo, foi encontrado com vários ferimentos por funcionários dos caminhos-de-ferro franceses às primeiras horas de uma manhã do final de abril.

Segundo o jornal local, o jovem estaria embriagado depois de uma noite de diversão no centro de Thionville. No caminho de volta a casa, terá deixado cair o telefone à linha do comboio e, na tentativa de recuperá-lo, caiu da ponte Schuman.

De acordo com a polícia, as imagens de videovigilância mostram "uma figura a cambalear na ponte Schuman" que, depois de perder o telemóvel, "sobe a grade e acaba por cair ao chão, uns bons dez metros abaixo [da ponte]". O rapaz ficou imobilizado durante várias horas e foi encontrado com múltiplas fraturas e rosto irreconhecível".

Segundo o Le Républicain Llorain, a vítima foi imediatamente auxiliada e levada para Nancy para ser operado, mas o seu prognóstico permanece reservado.

