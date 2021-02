Eva tem 16 anos e estava desaparecida desde agosto de 2020.

Jovem desaparecida há meio ano foi encontrada na Alemanha

As autoridades de Trier anunciaram a boa nova através Twitter, no passado domingo, 14. Eva Katharina Zandbergen, uma adolescente de 16 anos e residente do Luxemburgo, foi encontrada em Saarland, na Alemanha.

A polícia anunciou que a jovem está agora em segurança e sob a custódia das autoridades do Grão-Ducado. A jovem terá sido levada para um hospital e encontra-se com a família, no entanto, não foram avançadas informações sobre o seu estado físico e psicológico.

Fahndungserfolg der Kriminalpolizei #Trier: Eine seit Monaten vermisste 16-Jährige aus #Luxemburg konnte im #Saarland unversehrt angetroffen und in Obhut genommen werden. https://t.co/Y9Znnj48VY — Polizei Trier (@PolizeiTrier) February 14, 2021

Eva tinha sido vista pela última vez no bairro de Kirchberg, na capital, no dia 20 de agosto. As autoridades tinham feito um apelo público para quais informações sobre a jovem mas, até à data, Eva estava em lugar incerto.

A polícia irá agora conduzir uma investigação para apurar os contornos do desaparecimento por tanto tempo.









