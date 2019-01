Jovem de Bivels/Vianden dado como desaparecido

A ministra da Família, Corinne Cahen, confirmou hoje a existência da polémica regra que limita o acesso ao dormitório para sem-abrigo do Findel às pessoas em situação irregular no país. No dormitório da chamada Ação de Inverno, quem não tem papéis só pode ficar a dormir se o termómetro marcar temperaturas abaixo de três graus negativos.