Jovem de 26 anos morre ao tentar ultrapassagem na N15

Tiago RODRIGUES Um jovem de 26 anos morreu esta terça-feira de manhã num acidente de viação na N15.

De acordo com a polícia, o acidente ocorreu por volta das 7h30 desta segunda-feira, quando o condutor tentou ultrapassar outro carro no troço de Schumanseck em direção a Buderscheid.



Na ultrapassagem, o carro derrapou e colidiu com outro veículo em sentido contrário, sendo projetado para uma área arborizada fora da estrada.

O jovem de 26 anos, residente em Erpeldange, vila na comuna de Wiltz, morreu no local do acidente. O condutor do veículo em sentido contrário ficou com ferimentos ligeiros.

A estrada esteve cortada durante as operações dos serviços de emergência.

