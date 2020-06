Aliou Faye vivia no Luxemburgo há três anos, mas também já havia transitado em Espanha.

Jovem de 22 anos que morreu afogado no rio Sûre era Senegalês

Ana B. Carvalho Aliou Faye vivia no Luxemburgo há três anos, mas também já havia transitado em Espanha.

Ainda não são claras as circunstâncias da tragédia que aconteceu na terça-feira à noite, perto da barragem de Esch-sur-Sûre, onde um jovem de 22 anos perdeu a vida.



Aliou Faye, um jovem emigrante de nacionalidade Senegalesa, a residir no Luxemburgo há pelo menos três anos, estava no Grão-Ducado para ajudar a família enviando-lhe todos os meses dinheiro, segundo relataram amigos próximos.



"Infelizmente, ele não sabia nadar e foi a primeira vez que lá foi com outros três conhecidos", disse ao L'Essentiel o homem, não identificado, com quem partilhou um apartamento na Place de la Gare, na cidade luxemburguesa.



O jovem que era "uma pessoa muito simpática" e que "nunca teve problemas com ninguém" acabou por se afogar numa zona não autorizada a banhos. Ainda não se conhecem detalhes sobre o contexto em que ocorreu a morte, informações que à partida a autópsia poderá acrescentar à história.

Acidentes mutiplicam-se no Luxemburgo Vários acidentes rodoviários aconteceram no final do dia de ontem.

"Ele provavelmente não era um visitante regular e talvez tenha sido até uma das primeiras vezes que lá esteve", comentou ao mesmo jornal Matthieu, um dos seus antigos colegas do restaurante italiano Vapiano.

Quem o conhecia, descreve-o como uma pessoa alegre, "ele adorava festejar", diz ele, "nada comprometedor, muitas vezes reuníamo-nos para fumar um pouco de chicha, como todas as outras miúdos da nossa idade". "Era um bom rapaz, extremamente gentil e sempre a sorrir", disse ao L'Essential o seu colega de quarto. "Ele era muito trabalhador e fez o seu melhor para ajudar os seus pais e a sua namorada, com quem tinha casado no Senegal. É muito triste.", comenta.

A família encontra-se à espera que o seu corpo possa retornar a casa para se despedirem. "Devemos poder recuperá-lo no final da semana, após uma autópsia que deverá lançar luz sobre as circunstâncias da tragédia", explicou o amigo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.