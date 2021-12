Jason Lee Chris Beidler desapareceu em setembro, mas só agora a polícia do Grão-Ducado partilhou a informação.

Apelo

Jovem de 19 anos desaparecido em Esch-sur-Alzette

Paula DE FREITAS FERREIRA Jason Lee Chris Beidler desapareceu em setembro, mas só agora a polícia do Grão-Ducado partilhou a informação.

Chama-se Jason Lee Chris Beidler, tem 19 anos, e desapareceu de casa em Esch-sur-Alzette no dia 12 de setembro, por volta das 16h30. Desde então, nunca mais se soube do seu paradeiro, de acordo com a polícia do Grão-Ducado, que só esta sexta-feira publicou a informação.

Jasson tem 1m80 de altura, cabelo loiro escuro de comprimento médio e olhos azuis. Usa óculos e tinha vestido um casaco branco com manchas pretas, calças de fato de treino na cor preta, ténis azuis e um boné roxo.

Quaisquer informações relevantes sobre o seu paradeiro devem ser fornecidas à esquadra de polícia de Esch-Center através do telefone (+352) 244 50 1000 ou por e-mail para Police.ESCH@police.etat.lu.

