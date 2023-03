Foi visto pela última vez em Dreiborn no passado dia 25 de fevereiro.

Apelo a testemunhas

Jovem de 18 anos está desaparecido desde fevereiro

Bsratawi Nega Sertsu, um jovem de 18 anos, está desaparecido desde o dia 25 de fevereiro, avançou esta terça-feira a polícia do Luxemburgo.

Bsratawi é estrangeiro e fala tigrinya, a língua oficial da Eritreia e do estado regional do Tigray, na Etiópia. Também percebe e fala um pouco de inglês, segundo as autoridades.

Foi visto pela última vez em Dreiborn, Wormeldange, e vestia calças amarelas e castanhas e um casaco preto. O rapaz é magro, tem 1,70/1,80 metros de altura e cabelo preto curto.

Foto: Polícia do Luxemburgo

Qualquer informação útil deve ser comunicada à polícia de Diekirch/Vianden por telefone (+352) 244 80 1000 ou pelo e-mail: police.diekrichvianden@police.etat.lu.

