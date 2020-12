Jovem de 15 anos ferida no acidente na N15 não sobreviveu

A jovem de 15 anos que ontem ficou gravemente ferida num acidente na N15, entre Herderscheid e Niederfeulen, não sobreviveu.

A jovem de 15 anos que ontem ficou gravemente ferida num acidente na N15, entre Heiderscheid e Niederfeulen, não sobreviveu. De acordo com a polícia, a jovem faleceu durante a noite passada, no hospital.

O acidente aconteceu na quarta-feira, pouco depois das 17:00, provocando quatro feridos. Segundo a polícia, a condutora de um ligeiro com quatro pessoas a bordo terá perdido o controlo da viatura, após uma manobra de ultrapassagem, acabando por chocar com um trator que circulava em sentido contrário.

A polícia procura desde ontem as testemunhas deste acidente, nomeadamente os condutores dos dois veículos que seguiam atrás do trator. Um apelo que as autoridades renovam hoje. Para entrar em contacto com as autoridades policiais, basta ligar para o número de telefone (+352) 244 85 1000 ou enviar um e-mail para police.turelbaach@police.etat.lu.

