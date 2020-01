Máquinas das obras ameaçam quem passa junto à Gare.

Jovem atingido por um gancho de guindaste na Gare do Luxemburgo

Um gancho de guindaste quase feriu um jovem que passava junto à Gare Central do Luxemburgo.

Por poucos centímetros o gancho de metal não atingiu a cabeça do rapaz de 21 anos, tendo apenas acertado nas suas costas sem provocar qualquer ferimento.

“Apenas vi de repente um pedaço de metal em forma de donut a atingir as costas do meu filho que se virou pensando que alguém o estava a agredir” relata o pai da vítima em declarações ao "L'Essentiel". O pai que foi deixar o filho à estação e que acabou por observar tudo revela, ainda, que "foi o casaco usado pelo meu filho que amorteceu o impacto do golpe recebido a nível da omoplata”.

O objeto metálico provinha das obras da construção do "tram" nas faixas de autocarros a uns 50 metros da entrada da estação central. Ainda segundo o pai da vítima “um dos operários da obra explicou que o gancho do guindaste cedeu ao levantar uma grade”.

Contactada a sociedade responsável pelas obras, a Luxtram, confirmou os fatos relatados pelo pai de família declarando que “a empresa já está a analisar as circunstâncias do acidente” e que "um mediador tem estado em contacto com o pai do jovem e o próprio jovem para se assegurar do bem-estar do rapaz”.

Apesar do acidente o jovem acabou por apanhar o comboio nessa manhã.