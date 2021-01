Para já ainda não foi revelada a nacionalidade dos autores do crime que aguardam julgamento na Unidade de Segurança do Centro Sócio-Educativo do Luxemburgo, em Dreiborn.

Jovem assassinado em Bonnevoie era lusodescendente

Para já ainda não foi revelada a nacionalidade dos autores do crime que aguardam julgamento na Unidade de Segurança do Centro Sócio-Educativo do Luxemburgo, em Dreiborn.

Rafael, vítima de uma agressão fatal na última terça-feira em Bonnevoie, terá nacionalidade portuguesa. Descrito como pacato, o jovem de apenas 18 anos frequentaria o Liceu Técnico do bairro da capital luxemburguesa. Foi, de resto, assassinado nas proximidades da escola.

Questionado pelo Contacto, o Ministério Público confirma a informação que está a ser veiculada pelos orgãos de comunicação social locais. "Posso confirmar que a vítima era de nacionalidade portuguesa", diz uma porta-voz do organismo judicial. Quanto à identidade dos agressores e principais suspeitos do esfaqueamento, escrevia, há 24 horas, que "nesta fase, e por razões relacionadas com as necessidades da investigação, e tendo em conta o facto de as pessoas detidas serem menores de idade, nenhuma outra informação será, por enquanto, revelada".

Crime premeditado

Ao que tudo indica e segundo as conclusões preliminares da investigação, o crime foi cometido de forma intencional, ainda que não estejam esclarecidas as motivações dos indivíduos. Com 15 e 17 anos, os principais suspeitos vão aguardar julgamento na Unidade de Segurança do Centro Sócio-Educativo do Luxemburgo (Unisec), em Dreiborn. Para já não se sabe se estudavam ou não com o lusodescendente.

Questionado pelo L'Essentiel, o Liceu Técnico de Bonnevoie recusa comentar o caso. Confrontado com um episódio potencialmente traumático, o Ministério da Educação criou uma célula de apoio psicológico para ajudar os alunos a ultrapassar da melhor forma as consequências do crime que abalou o bairro mais português da capital luxemburguesa.

Citando "fontes próximas da família" do jovem de 18 anos, o Bom Dia conta que Rafael deixa três irmãos. O pai, português, trabalha numa loja de materiais de construção.



