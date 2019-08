Como a vítima resistiu ao assaltante ele agrediu-a com violência no rosto e no tronco.

Jovem agredido e assaltado no parque da capital

Um jovem foi agredido e assaltado ontem à noite, por volta das 20h30, no parque da capital.

A vítima já tinha sido abordada uma primeira vez pelo assaltante, também jovem, que lhe perguntou se tinha consigo drogas ilegais, ao que respondeu que não.

O jovem, desconhecido continuou o seu caminho, mas pouco depois voltou a abordar a vítima e, desta vez, obrigou-o para esvaziar o conteúdo do saco que trazia ao ombro.

Como recusou fazê-lo, a vítima foi agredida violentamente no rosto e no tronco. O assaltante roubou-lhe vários objetos de valor enquanto o continuava a agredir.

Contudo, como a vítima continuou a reagir e numa atitude defensiva o atacante decidiu deixá-la e ir-se embora, optando até por deixar ficar no local do assalto, parte dos objetos que tencionava roubar.

Porém, ainda levou consigo vários artigos. O jovem agredido e assaltado fez queixa à polícia e foi instaurado um processo judicial.