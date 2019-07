O homem de 18 anos caiu ao rio com uma amiga e foram levados pela corrente. A mulher foi salva.

Jovem afogou-se no rio Moselle enquanto pescava

O corpo de um jovem de 18 anos que tinha desaparecido no rio Moselle, na quinta-feira à noite, dia 25, foi ontem à tarde encontrado, sem vida, pelos mergulhadores dos sapadores bombeiros da região.

Na noite de quinta-feira, pelas 21 horas, dois jovens, homem e mulher decidiram ir pescar para um lugar conhecido como La Cascade, em Pagny-sur-Moselle. Um local muito aprazível e que atrai muitos amantes da pesca, relatou o tenente o Steinmetz, da companhia de Toul ao jornal L’Est Republican.

Devido a um incidente que as autoridades ainda não explicaram, os dois jovens caíram ao rio e foram levados pela corrente. Populares que ali se encontraram gritaram por socorro e os bombeiros foram rápidos a chegar e conseguiram puxar a jovem mulher para a margem do rio, salvando-a. A jovem foi levada para o hospital, mas estava bem.

Já o seu amigo, não o conseguiram encontrar. As equipas dos bombeiros ainda o procuraram pelo rio até às duas horas da madrugada, sem sucesso. Na sexta-feira de manhã voltaram ao rio e com reforços: um helicóptero da polícia, a brigada fluvial e sete mergulhadores. Foi então que o jovem foi encontrado, morto por afogamento.

Um pescador amador contou ao L'est Republican que o jovem devia estar com "calças de pesca", as waders: "Quando se cai com elas no rio, enchem-se de água, ficam muito pesadas e fica-se com poucas esperanças de voltar à superfície".