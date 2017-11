José Vaz do Rio tomou posse como primeiro vereador

José Vaz do Rio, o português que venceu as eleições municipais em Bettendorf mas renunciou ao cargo de burgomestre, prestou juramento nesta terça-feira como primeiro vereador.



Numa cerimónia com o ministro do Interior, Dan Kersch, o imigrante, que tem dupla nacionalidade, proferiu o juramento prescrito pela lei que rege as autarquias: “Juro fidelidade ao Grão-Duque, respeitar a Constituição e as leis do país, e cumprir com zelo, exatidão, integridade e imparcialidade as funções que me são confiadas”.



A fórmula foi repetida por 13 burgomestres e 27 novos vereadores.



Vaz do Rio, de 61 anos, venceu as eleições municipais em 8 de outubro na pequena autarquia de Bettendorf, no nordeste do país, um feito histórico para os portugueses no Luxemburgo. O imigrante acabaria no entanto por abdicar do cargo de burgomestre, alegando dificuldades com o luxemburguês e o facto de só ter a quarta classe.



Em vez disso, Vaz do Rio assumiu o cargo de primeiro vereador – o equivalente a vice-presidente da Câmara. O português fica com a pasta da Educação.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.