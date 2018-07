O presidente do sindicato dos trabalhadores da construção civil da OGBL não se arrepende da profissão que escolheu, mesmo quando fala do acidente de trabalho que o ia matando. No dia da manifestação do setor, avisa o patronato que tem de negociar.

Luxemburgo 6 min.

José Pinto: “Tal como estão as coisas vamos para a greve”

José Pinto está quase há 29 anos no Luxemburgo. Começou a trabalhar na construção civil e apaixonou-se pela liberdade. Primeiro por aquilo que ajudava a construir ao ar livre e depois pelo sindicalismo. Diz-se de si que sempre foi uma pessoa revoltada, que não aceita argumentos de autoridade. “As coisas não podem ser porque sim, têm de ter razões”, explica. Nunca teve outro tipo de trabalho no Luxemburgo. Mesmo hoje, como presidente do sindicato dos trabalhadores da construção civil faz-lhe confusão estar muito tempo fechado num escritório: “Preciso de sair e de andar ao ar livre”.

No Luxemburgo não há rua sem grua. Quando chegou, houve a possibilidade de trabalhar noutros setores, mas escolheu a construção civil, “porque é um setor de liberdade”. “Já tinha trabalhado noutros sítios, mas não me permitiam respirar à luz do dia”. O seu dia normal depende do trabalho. É delegado a tempo inteiro e presidente da comissão de trabalhadores da sua empresa, em que há operários da construção civil e empregados de escritórios. “Tenho de me ocupar de uma série de problemas e ainda tenho a ocupação de presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil da OGBL. O tempo para mim voa. Sempre fui uma espécie de rebelde e 'revoltoso' por natureza. Sempre tive dificuldade de aceitar as coisas, porque me diziam que era assim. O que me levou a entrar no sindicalismo foram várias coisas: uma delas foi o facto de me interessar pelos problemas e fui ouvindo as pessoas mais idosas a falar da luta por melhores condições de trabalho que entrei para o sindicato”, relembra.

Como carpinteiro começou a militar no sindicato e participou no departamento da OGBL para os imigrantes. Em Portugal não era sindicalizado, mas o contacto com os trabalhadores mais antigos no Luxemburgo mudou-lhe a vida: “É um clique. Ou se gosta disso ou não se gosta. Eu gostei, gosto, continuo a gostar e cá estou”.

Sobre a situação atual no sector faz um retrato contraditório em que, "embora os lucros dos patrões aumentem muito, a falta de respeito por quem trabalha também aumenta". “O volume de encomendas na construção aumentou muito. O que quer dizer que o capital aumenta também. A quantidade de trabalho aumentou muito para os trabalhadores. Tudo tem de ser depressa e quanto mais depressa melhor. O problema é que os salários são sempre os mesmos”. O aumento dos negócios, da produção e do ritmo de trabalho não se faz sem custos acrescidos para os trabalhadores: “A pressão sobre os trabalhadores é enorme, porque há cada vez mais trabalho, o stress aumenta, os riscos de doença e acidentes aumentam também, mas os salários continuam os mesmos. Fazem-se horas extraordinárias que são pagas, com os devidos salários e compensações, apenas pelos patrões que são mais escrupulosos e que são cumpridores das leis, mas há, infelizmente, muitos que não são”, aponta.

Para o sindicalista, a razão que levou os patrões a atrasarem as negociações para uma nova convenção coletiva é clara: “Eles não negoceiam, porque enquanto andam nesta ladainha, de não falarem e de acordarem os aumentos devidos, mais metem no bolso”. Não acredita, no entanto, que haja uma estratégia patronal de acabar com a convenção coletiva para impor normas que lhes sejam mais favoráveis. “Não, porque a convenção coletiva permite-lhes proteger-se da concorrência externa e até interna”, analisa. Apesar dessa convicção, não escamoteia enormes divergências com os patrões. “Há uma parte que eles gostariam de ver mudada que é a flexibilidade do tempo de trabalho. É um assunto que já se discute desde há anos, desde que me conheço no sindicato. O que eles querem é pagar menos pelas horas extraordinárias, de preferência não pagar. Isso significa a diminuição dos rendimentos líquidos dos trabalhadores entre 3.500 e 6.500 euros por ano”, indigna-se.

Não considera que o direito à greve seja negado no Luxemburgo, mas reconhece a vontade dos políticos em dificultá-lo. “O direito à greve existe, mas a forma de aceder à greve é um caminho longo. Mas ainda há 15 dias houve uma greve no setor da saúde. Foi uma grande greve e resultou. Pode fazer-se greve, mas o poder político aqui evita as greves”.

E relembra o processo de 2013 para dizer que desta vez os trabalhadores da construção civil estão a uma unha negra de paralisar o trabalho. “Quando a última convenção que foi assinada tudo indicava que íamos fazer greve. Todos os passos para fazer a greve estavam a ser seguidos, mas mediante a pressão que fizemos sobre o patronato, com grandes manifestações para mostrar a nossa força, o patronato recuou”.

No dia da manifestação da OGBL, diz claramente que a greve é hoje o mais provável: “Tal como as coisas estão vamos para a greve. Se o patronato não se sentar na mesa das negociações com os representantes dos trabalhadores, se não discutirem seriamente sobre os pontos que reivindicamos, e não pararem de querer flexibilizar à força o horário de trabalho, tentando retirar-nos muitos dos direitos que já estavam consagrados em anteriores convenções, temos de ir para a greve”.

À pergunta sobre se, com os seus 29 anos de trabalho, acha que os trabalhadores são ouvidos no Luxemburgo diz secamente: “Ouvidos são; respeitados é que não”.

Afirma que a OGBL representa a esmagadora maioria dos trabalhadores da construção civil e que só não há uma manifestação conjunta com a LCGB porque estes roeram a corda. “Nós conseguimos organizar uma manifestação em comum com a LCGB, eles é que abandonaram o barco como os ratos. A LCGB esteve de acordo com as reivindicações, estão assinadas também por eles, estiveram de acordo com a data e local da manifestação. Mas quando estávamos a pedir licenças para a manifestação soubemos, pelo Contacto, que iam fazer outra manifestação no mesmo dia e à mesma hora”. Para José Nuno Pinto, a outra central "coloca por cima da unidade dos trabalhadores motivos eleitoralistas. As razões desse comportamento foram reveladas , na Rádio Latina, pela Liliana Bento (coordenadora da LCGB): ela explicou que esta divisão era devido à proximidade de eleições sindicais e queriam uma fotografia de verde. Nós não queremos uma fotografia, queremos uma praça cheia de gente. Eles querem 200 pessoas para fazer uma fotografia, o problema é deles. Estou convicto de que vamos ter uma grande manifestação para mostrar ao patronato que não queremos aquela porcaria que nos propõem”, conclui.

Sobre o momento mais duro da vida dos homens que constroem grande parte do país, o sindicalista que trabalhou a vida toda nos andaimes é claro: “Ter um acidente de trabalho é a coisa mais dura que pode acontecer. Eu tive um. Caí de 14 metros. Fui operado várias vezes. Vou morrer com sequelas, talvez só no dia em que for levado no caixão me livre delas. O nosso trabalho é duro e perigoso. Com esta pressão, ainda mais perigosa está a profissão. A situação atual leva as pessoas a exporem-se a riscos que levam aos acidentes de trabalho”.

À pergunta se recomendaria a sua escolha de vida aos filhos, responde que a vida é feita de escolhas e que eles devem ter a liberdade de decidir a sua vida como o pai fez. “A mais velha trabalha na empresa de construção, mas como secretária de direção. O mais novo está a estudar em Nancy. Muita gente diz que a construção não é uma escolha. Eu tive escolha. Há quase 15 anos que o meu posto de trabalho é o escritório, mas assim que posso largo a cadeira e vou para as obras. A liberdade é outra coisa”.

Nuno Ramos de Almeida