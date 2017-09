José Lopes Gonçalves nasceu há 32 anos em Celorico de Basto e é um dos poucos conselheiros comunais portugueses no Luxemburgo. O candidato dos liberais do DP em Diekirch espera manter o lugar nas próximas eleições comunais, a 8 de outubro. Na autarquia, os socialistas (LSAP) têm sete dos 13 mandatos.

Porque é que se candidata?

Já fui candidato nas últimas eleições [em 2011]. Há três anos substituí o nosso segundo candidato eleito, Claude Ansay, no conselho comunal [DP tem 2 assentos, LSAP 7, CVS 3 e os Verdes 1] e no ano passado fui eleito presidente da secção de Diekirch do DP. As razões da minha candidatura continuam as mesmas, ou seja, o interesse que tenho pela vida pooítica no Luxemburgo e principalmente pela vida política em Diekirch, a cidade onde sempre vivi.

Quais são as suas prioridades?

Transporte, alojamento e política familiar. Diekirch recebe diariamente cerca de 2.500 estudantes nos liceus que temos aqui e eles têm de ser transportados.



B.I.

Nome: José Lopes.

Localidade em que é candidato: Diekirch. Profissão: Conselheiro comunal da autarquia de Diekirch e advogado.

Idade: 32 anos.

Partido: DP.

Natural de Celorico de Basto, Braga, e está no Luxemburgo desde 1992.

Portanto, há problemas a resolver e o transporte é um deles...

É uma questão que sempre causou problema aqui e que poderá vir a causar no futuro. Há muitos anos que se discute o eixo Ettelbruck – Diekirch, que tem Ingeldorf pelo meio. Ingeldorf vai ser reurbanizado quando as indústrias que estão naquela área forem deslocalizadas para uma zona industrial. Com a urbanização desse eixo há a possibilidade da complementaridade dos transportes. O comboio é interessante para Diekirch, mas acaba em Diekirch, quando devia haver uma continuidade para as pessoas. Os autocarros têm maior flexibilidade, mas precisam melhores acessos para ir buscar os estudantes que vão passar a vir para o novo liceu Técnico Agrícola porque às 8h, ao meio dia e a partir das 15h30 ou das 16h há um bloqueio praticamente total do trânsito. Outro problema é a falta de estacionamentos junto à zona comercial. Este é um assunto ainda por resolver até porque com as construções previstas nos próximos 10 a 15 anos, devemos ter mais duas mil pessoas a residir em Diekirch.

E as queixas na habitação?

Temos pouca habitação social em Diekirch e este é um dos pontos que tentei trazer à discussão quando fui eleito presidente da secção do DP. Há um plano nacional que prevê que 5% do alojamento de cada cidade seja social. Diekirch, se tiver meio por cento já é muito, apesar de se ter feito bastante. Sobre o acolhimento dos refugiados, é mais uma pressão populacional sobre os alojamentos sociais da cidade. Não é só o DP, mas há também uma alguma parte da população de Diekirch com algum receio quanto a esta pressão sobre o mercado da habitação social.

