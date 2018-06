O jornal Contacto muda de nome por um dia, associando-se à campanha da Cruz Vermelha luxemburguesa no Dia Mundial do Dador de Sangue, que se assinala hoje.

Jornal C_ntact_ muda de nome no Dia Mundial do Dador de Sangue

O jornal Contacto muda de nome por um dia, associando-se à campanha da Cruz Vermelha luxemburguesa no Dia Mundial do Dador de Sangue, que se assinala hoje.

Intitulada "Imagine um mundo sem A, B e O", a campanha alerta para a escassez de dadores de sangue, comparando o desaparecimento das vogais na escrita com a falta destes tipos de sangue.

Im_gine um mund_ sem A, B e O. Ler um_ simples fr_se, _u c_munic_r, t_rn_-se-i_ muit_ difícil. Se na escrita já é complicado, a falta destes tipos de sangue pode fazer a diferença entre a vida e a morte, alerta a Cruz Vermelha do Luxemburgo.

O jornal Contacto associa-se à campanha lançada pela Cruz Vermelha no Dia Mundial do Dador de Sangue, assinalado a 14 de junho. Durante um dia, o nome do semanário português no Luxemburgo, fundado em 1970, vai perder a letra "O", passando a chamar-se "C_ntact_".

O objetivo é alertar para a escassez de dadores de sangue, comparando o desaparecimento destas vogais na escrita com a falta destes tipos de sangue.

"As transfusões de sangue e de produtos sanguíneos permitem salvar todos os anos milhões de vidas no mundo", aponta a Cruz Vermelha Luxemburguesa, sublinhando que a doação de sangue "é um ato de solidariedade".

Para poder dar sangue, basta ter entre 18 e 60 anos e ser saudável, de acordo com as informações publicadas no site dedicado aos dadores de sangue da Cruz Vermelha Luxemburguesa.



Os homens podem dar sangue de três em três meses e as mulheres de quatro em quatro, porque perdem ferro durante o período.Mais informações no site "Transfusion".



O Centro de Transfusão Sanguínea da Cruz Vermelha Luxemburguesa pode ser contactado pelo tel. 27 55 4000.

