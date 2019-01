Jordan Lima operado com sucesso

Jordan Lima, 22 anos, estava a passar férias em Cabo Verde, terra dos pais, quando embateu com a cabeça numa pedra, no domingo, durante um mergulho. Internado em estado grave e sem seguro de viagem para garantir o regresso ao Grão-Ducado, onde reside, o governo luxemburguês assumiu as despesas do repatriamento, que terá lugar nas próximas horas.