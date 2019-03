O jogador, cujo pai trabalhou alguns anos no Luxemburgo, foi sepultado em Meãs do Campo, perto de Coimbra, e contou com várias centenas de pessoas que prestaram a última homenagem ao jogador.

Jogadores da US Esch Futsal homenagearam jogador que morreu em campo

Mário Pimentel e Miguel Pereira, jogadores da US Esch Futsal e ainda o treinador Frederico Alexandre, marcaram presença, ontem, no enterro de Fábio Mendes, jogador de futsal do Centro Social de São João, de Coimbra que morreu no sábado, em Portimão, em pleno campo, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante a partida com o Portimonense.



Mário Pimentel e Miguel Pereira, jogadores da US Esch, a quem se juntou o treinador Frederico Alexandre, foram ao enterro de Fábio Mendes, e levaram uma camisola assinada pelos jogadores da equipa. Foto: Á. Cruz

O jogador, cujo pai trabalhou alguns anos no Luxemburgo, foi sepultado em Meãs do Campo, perto de Coimbra, e contou com várias centenas de pessoas que prestaram a última homenagem ao conhecido jogador.

Mário Pimentel esteve em Portugal no último adeus ao amigo com quem jogou em Portugal e lamentou a perda do colega de vários anos: "Foi um tremendo choque para todos os que o conheciam. Quando soube, fiquei de rastos. Além de grande jogador, o Fábio era um homem maravilhoso. Amigo do seu amigo e sempre pronto a ajudar", disse ao Contacto visivelmente emocionado.



Minuto de silêncio por Fábio Mendes realizado domingo no jogo Sparta Dudelange - EU Esch Futsal. Foto: US Esch

Miguel Pereira, que também foi colega de equipa de Fábio Mendes, lembrou os "bons momentos" que passaram juntos, sublinhando que a morte do amigo foi "uma perda irreparável". "Não podíamos deixar de estar aqui para homenagear o nosso amigo de sempre. O Fábio era grande em todos os sentidos. Eu, o Mário e o Alexandre, nosso treinador, trouxemos do Luxemburgo uma camisola assinada por toda a equipa da US Esch Futsal, para entregarmos à mãe. É um amigo que nos deixa e vai deixar muitas saudades", concluiu com a voz embargada.

