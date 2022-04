Joëlle Welfring substitui Carole Dieschbourg, que se demitiu na semana passada devido a acusações de ter favorecido o ex-autarca de Differdange e colega de partido, Roberto Traversini.

Governo

Joëlle Welfring é a nova ministra do Ambiente do Luxemburgo

Redação Joëlle Welfring substitui Carole Dieschbourg, que se demitiu na semana passada devido a acusações de ter favorecido o ex-autarca de Differdange e colega de partido, Roberto Traversini.

Joëlle Welfring foi nomeada a nova ministra do Ambiente do Luxemburgo, em substituição de Carole Dieschbourg. Claude Turmes, ministro da Energia, tinha sido anunciado como um substituto provisório de Dieschbourg.

A decisão foi anunciada esta quarta-feira em conferência de imprensa realizada pelos Verdes. Espera-se que a nomeação seja formalmente aprovada num congresso extraordinário do partido no sábado.

Welfring foi nomeada diretora da administração ambiental do país no mês passado, tendo trabalhado durante quase oito anos como adjunta do diretor Robert Schmit.



Dieschbourg demitiu-se na sexta-feira depois de o Ministério Público ter pedido ao Parlamento que levantasse a sua imunidade numa investigação sobre uma licença de construção de 2019 aprovada pelo seu ministério, para o colega de partido e ex-autarca de Differdange, Roberto Traversini.

Investigação a decorrer

Na segunda-feira, a Câmara dos Deputados deu os primeiros passos para uma possível investigação preliminar por parte do Ministério Público. Mas antes disso todos os deputados devem ter acesso ao processo judicial para decidir sobre os próximos passos.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.