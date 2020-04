O programa JobSwitch, lançado pela Câmara de Comércio com o objetivo de acelerar o recurso à mão de obra durante a crise sanitária, termina hoje.

JobSwitch. Programa de facilitação de trabalho durante pandemia termina hoje

Henrique DE BURGO O programa JobSwitch, lançado pela Câmara de Comércio com o objetivo de acelerar o recurso à mão de obra durante a crise sanitária, termina hoje.

Desde 24 de março, altura em que entrou em vigor, o programa recebeu 1.460 candidaturas e um pico de 201 pedidos num só dia, refere a Câmara de Comércio em comunicado.

Concebida para dar uma resposta rápida e temporária à crescente procura de setores como o comércio alimentar ou o transporte, a plataforma JobSwitch fez 537 ligações entre desempregados, trabalhadores independentes e empresas que procuravam pessoas com disponibilidade imediata.

No entanto, "devido à recuperação gradual e à boa gestão das empresas face a esta crise", este programa de facilitação temporária de trabalho cessou hoje as suas atividades, justifica a Câmara de Comércio, que criou esta plataforma com a parceria de várias entidades públicas e privadas.



