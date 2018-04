O advogado João Verdades, de 46 anos, é o novo conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, substituindo Custódio Portásio, destituído do cargo por ter mudado a residência para Portugal.

João Verdades é o novo conselheiro das Comunidades

O advogado João Verdades, de 46 anos, é o novo conselheiro das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo, substituindo Custódio Portásio, destituído do cargo por ter mudado a residência para Portugal.

O Luxemburgo estava reduzido a um conselheiro, Rogério de Oliveira, desde a exoneração de funções de Portásio, por despacho do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, assinado em dezembro. A sua substituição tornou-se oficial na semana passada, com a publicação no portal do Governo e no site do MNE.



João Verdades fazia parte da lista única apresentada em setembro de 2015, nas últimas eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), um órgão de consulta do Governo português para as questões da imigração.



Ao Contacto, João Verdades disse que vai trabalhar “em sintonia com o outro conselheiro”, afirmando que quer ser “um ponto de escuta das preocupações da comunidade portuguesa”. A participação cívica dos imigrantes, as dificuldades de alojamento, o acesso à justiça e as trocas comerciais entre Portugal e o Luxemburgo são algumas das questões que o novo conselheiro destacou como prioritárias no seu mandato.