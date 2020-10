João Ribeiro de Almeida, até agora embaixador de Portugal na Argentina, vai iniciar funções no próximo dia 1 de novembro.

João Ribeiro de Almeida é o novo presidente do Instituto Camões

Henrique DE BURGO João Ribeiro de Almeida, até agora embaixador de Portugal na Argentina, vai iniciar funções no próximo dia 1 de novembro.

O embaixador João Ribeiro de Almeida foi nomeado novo presidente do "Camões – Instituto da Cooperação e da Língua". João Ribeiro de Almeida, até agora embaixador de Portugal na Argentina, vai iniciar funções no próximo dia 1 de novembro, substituindo Luís Faro Ramos.Após três anos no cargo, o presidente cessante foi nomeado como próximo embaixador de Portugal no Brasil.Nascido em 1962, João Ribeiro de Almeida é licenciado em Direito. Ingressou na carreira diplomática em 1990, tendo desempenhado funções em Lisboa e no estrangeiro. Foi chefe do gabinete do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros do Governo de José Sócrates e embaixador na Colômbia.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.