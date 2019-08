Veja os videos dos espetaculares golos que deram a vitória ao Atlético de Madrid e estão a ser elogiados pelo mundo.

João Félix marca dois golos contra a Juventus de Cristiano Ronaldo

Veja os videos dos espetaculares golos que deram a vitória ao Atlético de Madrid e estão a ser elogiados pelo mundo.

Pela imprensa mundial multiplicam-se os elogios. O português João Félix voltou hoje a dar espetáculo no jogo contra a Juventus de Cristiano Ronaldo. E a dar a vitória ao seu clube, o Atlético de Madrid, com dois grandes golos da sua autoria. Resultado final: 2-1 para os espanhóis.

Nesta partida, em vez de ter sido o português da Madeira que joga no clube italiano a brilhar e marcar na baliza adversária, foi o jovem português de 19 anos, de Viseu, a acertar por duas vezes na baliza da “Velha Senhora”.

Veja aqui o espetacular primeiro golo.

Embora tivesse sido a transferência mais cara deste verão, João Félix está a provar que clube espanhol fez uma ótima escolha.

Já há duas semanas o jovem vindo do Benfica tinha dado nas vistas ao marcar um golo e fazer duas assistências frente ao Real Madrid, no torneio Internacional Champions Cup, em Nova Iorque, e agora voltou a bisar contra outro grande clube. E João Félix acaba de chegar ao Atlético.

Em mais uma partida deste torneiro, agora em Estocolmo, na Suécia, João Félix inaugurou o marcador aos 24 minutos com um grande golo. Khedira, do clube italiano fez o empate aos 29 minutos, mas pouco depois, aos 33, o internacional português voltou a marcar. E até ao fim não houve mais golos.

O segundo golo do jovem português ao serviço do Atlético Madrid.

"Dois golaços de 'killer' que deixaram de boca aberta e com vergonha a pairar no ar uma das defesas mais sólidas do continente, como já fizera com o Real Madrid no histórico 7-3 do dérbi de Nova Iorque", escreve a edição online do jornal espanhol Marca.

A liga espanhola vai começar daqui a uma semana e João Félix mostra assim que está pronto para fazer uma grande época nos colchoneros.

No final do jogo o treinador do Altético Madrid, Diego Simeone traçou rasgados elogios ao português, A imprensa espanhola escreve que Simeone está muito impressionado com Félix.

“O João tem muitas capacidades e está a adaptar-se muito rápido ao que a equipa necessita. Tem uma visão que permite adaptar-se também a muitas posições. O melhor que ele tem, já o disse no primeiro dia, é a vontade de aprender. Tem vontade de aprender e por isso o processo de adaptação será muito rápido”, declarou o treinador do Atlético de Madrid.

Além da imprensa espanhola, também a imprensa italiana elogiou o jovem português, de um “talento formidável” pelo modo como enfrentou o seu “maestro” Cristiano Ronaldo, escreve o Corriere della Sera.

