O terrorista luso-descendente diz estar arrependido e quer regressar ao Grão-Ducado.

Jihadista Steve Duarte quer regressar ao Luxemburgo

Steve Duarte, atualmente com 32 anos, foi capturado em maio pelas forças rebeldes e está detido na Síria, segundo informação apurada pela Rádio Latina junto do Ministério Público do Luxemburgo, a 31 de maio último.

Agora, numa entrevista ao canal de televisão curdo Rudaw, Steve Duarte diz que quer voltar ao Grão-Ducado com a família que constituiu na Síria, a mulher e os dois filhos – um menino de três anos de idade e uma menina, de dois.

Duarte confia, nessa entrevista, que deseja recomeçar a sua vida no Luxemburgo mesmo que isso implique cumprir pena de prisão. “Estou arrependido, não quero voltar para o Estado Islâmico, quero sim ter um novo trabalho e ver os meus filhos crescer no Luxemburgo”, avança ainda o lusodescendente.

Steve Duarte trocou o Luxemburgo pelo autoproclamado Estado Islâmico em setembro de 2014.

Nascido em Meispelt, na comuna de Kehlen, começou por trabalhar no aparelho de propaganda na Internet do Estado Islâmico. Com o nome adotado de Abu Muhadjir Al Purtughali, apareceu também num vídeo de cara tapada a matar um refém e a fazer ameaças a Portugal e Espanha.

Suspeito de ter participado em massacres, o lusodescendente é procurado pelas autoridades luxemburguesas, que emitiram um mandado de captura.



Manuela Pereira e Henrique de Burgo