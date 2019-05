Última hora.

Jihadista luso-luxemburguês Steve Duarte capturado na Síria

O terrorista luso-descendente Steve Duarte, que trocou o Luxemburgo pelo autoproclamado Estado Islâmico em setembro de 2014, foi preso na Síria por forças rebeldes.

A informação foi avançada esta tarde à Rádio Latina pelo porta-voz do Ministério Público, Henri Eippers, que se escusa a adiantar o nome de Steve Duarte, mas confirma que “um lusoluxemburguês que vivia no Luxemburgo foi detido na Síria e está nesta altura retido num campo [de detenção] naquele país”. Questionado sobre se Steve Duarte vai ser extraditado para o Luxemburgo, Henri Eippers recusa-se a avançar mais pormenores sobre o caso.

Steve Duarte terá sido capturado em Deir ez-Zor após a derrota do grupo terrorista Daesh, em Baghouz, e segundo a imprensa portuguesa, o lusodescendente estará preso num centro de detenção das forças militares curdas, na Síria. Henri Eippers avançou apenas à Rádio Latina que “o homem está preso num campo [de detenção] na Síria”.

Steve Duarte, 30 anos e nascido em Meispelt, na comuna de Kehlen, começou por trabalhar no aparelho de propaganda na Internet do Estado Islâmico. Com o nome adotado de Abu Muhadjir Al Purtughali, apareceu também num vídeo de cara tapada a matar um refém e a fazer ameaças a Portugal e Espanha.

Suspeito de ter participado em massacres, o lusodescendente é procurado pelas autoridades luxemburguesas, que emitiram um mandado de captura.

Caso seja extraditado para o Luxemburgo, Steve Duarte vai ser julgado pelas autoridades nacionais, como garantiu, em março último, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn.

O código penal luxemburguês prevê até oito ano de prisão para pessoas que fazem parte de grupos terroristas, mas a pena poderá aumentar para vinte anos, em caso de prática de atos terroristas, ou prisão perpétua, se os atos de terrorismo tiverem provocado a morte de "pelo menos uma pessoa", segundo a lei luxemburguesa (artigo 135-2).

Steve Duarte ter-se-á convertido ao Islão em 2010

Filho de pais da Figueira da Foz, Steve Duarte ter-se-á convertido ao Islão em 2010, no Centro Islâmico de Esch (rue du Brill), como reportava a imprensa nacional em 2015, um ano depois de se ter alistado no grupo terrorista.

O local abriga também a sede da Associação Multicultural do Oeste (AMCO), conhecida como o ponto de encontro dos muçulmanos radicais no Grão-Ducado.

Em novembro de 2015, aquele centro foi vandalizado com graffiti, levando os representantes da comunidade islâmica no Luxemburgo, Shoura, a condenar a "estigmatização" dos muçulmanos e a defender a "importância de garantir a cada um a liberdade de pensar, de crer ou de não crer, de manifestar as suas opiniões e de praticar a sua religião".

Henrique de Burgo, Manuela Pereira