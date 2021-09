Thill vai substituir Carlo Back na bancada parlamentar dos Verdes (Déi Gréng) no início do próximo ano.

Jessie Thill vai tornar-se na deputada mais jovem desta legislatura

Manuela PEREIRA Thill vai substituir Carlo Back na bancada parlamentar dos Verdes (Déi Gréng) no início do próximo ano.

Aos 25 anos, Jessie Thill vai tornar-se na deputada mais jovem desta legislatura. A segunda vereadora de Walferdange, cargo que ocupa desde outubro do ano passado, estou Física Ambiental e é encarregada de estudos na Administração do Ambiente.

Sucede ao veterano Carlo Back no Parlamento, que esta segunda-feira anunciou a retirada da vida política.Djuna Bernard, igualmente do partido Déi Gréng, é atualmente a parlamentar mais jovem da Câmara dos Deputados. Tem 29 anos, mas estreou-se aos 26 [anos] na bancada parlamentar dos ecologistas.

Maria Eduarda Macedo é a nova conselheira comunal da Cidade do Luxemburgo A portuguesa Maria Eduarda Macedo estreia-se no conselho comunal da Cidade do Luxemburgo.

É Michel Wolter quem detém o título de deputado mais novo de todos os tempos no Parlamento luxemburguês. O político do Partido Cristão Social (CSV) continua no ativo, tendo sido eleito pela primeira vez em 1984, na altura com 21 anos. Michel Wolter, agora com 59 anos, foi reeleito para o Parlamento nas legislativas de 2018, naquela que foi a sua oitava participação em eleições nacionais.

No conselho comunal da Cidade do Luxemburgo, Carlo Back, de 69 anos, será substituído pela portuguesa Maria Eduarda Macedo, de 62 anos. Trata-se da filha da cantora Simone de Oliveira, que vive no Luxemburgo há 36 anos.

