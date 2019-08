Desde 2015, mais de 30 pessoas deixaram de trabalhar para a família grã-ducal. O Governo quer agora um relatório sobre a política de contratação da Corte.

Jeannot Waringo nomeado para rever contratações na Corte grã-ducal

Desde 2015, mais de 30 pessoas deixaram de trabalhar para a família grã-ducal. O Governo quer agora um relatório sobre a política de contratação da Corte.

O primeiro-ministro Xavier Bettel nomeou um "representante especial" para rever a política de gestão dos funcionários da Corte grã-ducal.



De acordo com o jornal online Reporter.lu, mais de 30 pessoas deixaram de trabalhar para a família grã-ducal depois 2015. Estas mudanças terão levado, segundo o jornal, o Governo a nomear Jeannot Waringo como representante especial do primeiro-ministro, com a responsabilidade de rever a política de contratações junto do Palácio grão-ducal.



O ex-diretor da Inspeção Geral de Finanças e atual presidente do conselho de administração dos CFL, vai analisar a situação e relatar as suas conclusões a Xavier Bettel.

Esta não é a primeira vez que o Governo interfere na gestão dos recursos humanos da Corte grã-ducal. Segundo o Wort.lu, em junho de 2016, o executivo liderado por Xavier Bettel terá sugerido num encontro com o Grão-Duque Henri que o Estado deveria ter um mínimo de fiscalização do financiamento dotado à família grã-ducal.



Recorde-se que os gastos com os funcionários do Palácio grão-ducal são financiados com o dinheiro dos contribuintes. Em 2018, estes gastos atingiram uma soma de 7,6 milhões de euros, dentro de um orçamento total de quase 11 milhões de euros (10,7).