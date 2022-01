Segundo o especialista, é de prever um pico de infeções nos próximos dias, sendo que a situação deverá normalizar nos meses de março ou abril.

Covid-19

Jean-Claude Schmit. “Variante Omicron está em todo o lado”

Susy MARTINS Segundo o especialista, é de prever um pico de infeções nos próximos dias, sendo que a situação deverá normalizar nos meses de março ou abril.

“A variante Omicron está em todo o lado”. Quem o diz é o diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, num direto no Facebook organizado esta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. Segundo o especialista, é de prever um pico de infeções nos próximos dias, sendo que a situação deverá normalizar nos meses de março ou abril.

Com cerca de duas mil novas infeções de SARS-CoV-2 por dia, o médico Jean-Claude Schmit sublinha que há uma grande procura de testes PCR, aumentando o tempo de espera que é “demasiado longo”, classifica o responsável.

Luxemburgo. Omicron em 80% dos testes sequenciados Paulette Lenert disse que a nova variante triplicou desde 16 de dezembro e que este aumento era esperado.

Por isso, as autoridades sanitárias recomendem que as pessoas vacinadas que estiveram em contacto com alguém infetado façam somente um autoteste em casa. As autoridades estão também a tentar recrutar mais pessoas para trabalhar nos laboratórios.

Também a linha telefónica de ajuda (Helpline) está atualmente saturada e nem todas as chamadas são atendidas. Segundo Schmit, 50 profissionais suplementares deverão ajudar neste serviço, já a partir de segunda-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.