Para o Diretor da Saúde, o pico de casos diários registados na última quarta-feira (432) é o resultado de uma semana atípica e deixa um conselho: "Nunca entrar em pânico com um único valor".

Luxemburgo 2 min.

Covid-19

Jean-Claude Schmit: "Números da pandemia vão voltar ao normal"

Na quarta-feira (3 de novembro), o Luxemburgo registou 432 novos casos de covid-19 - desde dezembro de 2020 que o país não ultrapassava as 400 infeções diárias.

A ministra da Saúde já tinha preparado terreno para este cenário, garantindo que o Grão-Ducado atravessava uma quarta vaga da pandemia. Ainda que o país esteja longe dos valores registados pelos países vizinhos, sobretudo na Alemanha, a verdade é que só nas últimas quatro semanas registaram-se 3.560 novos casos positivos da doença e 10 mortes por covid-19. De lembrar que no verão, entre junho e julho, o país esteve mais de um mês sem registar óbitos por causa do vírus.

Apesar deste aumento, o discurso sem alarmismos do Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, mantém-se. À Rádio Latina, Schmit já tinha dito que a "situação não era preocupante", sobretudo quando comparada com o cenário de outubro do ano passado.

Luxemburgo não tinha um número tão alto de casos diários desde dezembro de 2020 Registaram-se 432 novas infeções e uma morte por causa do vírus no último dia.

Em nova entrevista à versão francesa do Wort, Schmit repete a mensagem e explica o porquê deste novo pico de infeções do último dia. "Antes de mais, digo que tem sido comum desde o início da crise que o Departamento de Saúde registe mais casos às quartas-feiras do que no resto da semana. É um fenómeno natural, as pessoas são testadas muitas vezes na segunda e terça-feira".

Esta também foi uma semana atípica, lembrou. "Tivemos em conta o feriado de segunda-feira, que mudou as marcações para terça-feira. Isso explica, em parte, o súbito aumento, porque também o número de testes duplicou entre terça e quarta-feira [2.255 testes realizados na terça-feira em comparação com 4.569 no dia seguinte]. Portanto, não nos devemos preocupar com este aumento, é uma amplificação artificial", detalhou o diretor.

Olhando para o cenário geral, Schmit considera que a maior lição a retirar dos números de quarta-feira é a de "nunca entrar em pânico com um único valor, mas olhar para uma tendência. Penso que os números voltarão ao normal", vaticinou.





