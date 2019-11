O presidente cessante da Comissão Europeia já deu entrada no hospital para se preparar para a cirurgia de amanhã.

Jean-Claude Juncker é operado esta terça-feira a um aneurisma

Jean-Claude Juncker vai ser operado amanhã, terça-feira, a um aneurisma.



A informação avançada inicialmente era a de que a cirurgia seria realizada hoje, segunda-feira, mas a assessora do político luxemburguês, de 64 anos, anunciou hoje que a operação só será realizada amanhã. Juncker deu hoje entrada no hospital para realizar todos os preparativos necessários para a operação.

O que é um aneurisma?

Um aneurisma caracteriza-se pela dilatação anormal de um vaso sanguíneo causado pelo enfraquecimento das suas paredes, por trauma ou doença vascular, de acordo com a Wikipédia. O perigo está no facto deste vaso se poder romper e formar-se uma hemorragia ou isquemia, que é a falta de fornecimento sanguíneo para um tecido do corpo, irrigados pela artéria atingida. A gravidade do dano depende da área irrigada pelo vaso afetado.

O risco de aneurisma é maior nos fumadores ou tenha um historial familiar de doenças vasculares, problemas renais ou tensão arterial alta.

Audiência das escutas ilegais adiada

Devido a esta cirurgia marcada Jean-Claude Juncker não vai poder ser ouvido em tribunal como testemunha, no processo SREL, das escutas ilegais que fez com que a audiência fosse de novo adiada.

O julgamento do processo das escutas ilegais dos serviços secretos luxemburgueses (SREL, na sigla em francês) deveria começar a 19 de novembro e terminar a 6 de dezembro, segundo as datas Procuradoria do Luxemburgo. O que já não irá acontecer. No total, estão previstas 11 audiências.

O processo que inclui alegadas escutas a Juncker, deveria ter sido julgado em 2017, mas devido à ausência deste político luxemburguês foi adiado precisamente para depois dele deixar a presidência da Comissão Europeia, em novembro.

Regresso a Bruxelas até final do mês

Só que nem Jean-Claude Juncker deixa a presidência da CE este mês, porque a nova presidente ainda não tem a equipa de comissários europeus formada, nem conseguirá estar presidente na audiência marcada para o próximo dia 19. Pelo que esta foi adiada.

Após o seu restabelecimento, após a cirurgia, o luxemburguês voltará aos trabalhos da presidência da Comissão Europeia, em Bruxelas, cargo que está previsto deixar no próximo dia 31 de novembro.

