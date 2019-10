Marcelo Rebelo de Sousa vai ao Vaticano assistir à cerimónia.

Luxemburgo 2 min.

Jean-Claude Hollerich torna-se cardeal este sábado

Henrique DE BURGO Marcelo Rebelo de Sousa vai ao Vaticano assistir à cerimónia.

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, vai ser elevado este sábado a cardeal, num consistório que vai ter lugar às 16h, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Aos 61 anos, Jean-Claude Hollerich passa a ser o primeiro luxemburguês a fazer parte do Colégio Cardinalício, podendo escolher o próximo Papa ou mesmo ser eleito para Sumo Pontífice.

O arcebispo do Luxemburgo, que é também presidente da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, é um dos 13 nomes que vão ser elevados a cardeais, juntamente com o bispo madeirense Tolentino Mendonça.

Marcelo Rebelo de Sousa é uma das personalidades que vai assistir à cerimónia. O Presidente português vai viajar para o Vaticano após a cerimónia que assinala a implantação da República, a ter lugar na Câmara Municipal de Lisboa.



Jean-Claude Hollerich vai ser oficialmente nomeado cardeal, pelo papa Francisco, no consistório marcado para este sábado. Foto: Comece

O primeiro luxemburguês no Colégio Cardinalício

Aos 61 anos, Jean-Claude Hollerich passa a ser o primeiro luxemburguês a fazer parte do Colégio Cardinalício.

O arcebispo do Luxemburgo, que acumula o cargo de presidente da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, é um dos 13 nomes que vão ser oficialmente nomeados cardeais, no próximo dia 5 de outubro.

Ainda citado pelo site cathol.lu e sobre as futuras prioridades no novo cargo, o arcebispo do Luxemburgo aponta a "Europa, a crise dos refugiados e a proteção do clima".



Jean-Claude Hollerich foi ordenado em 1990. Foto: Arquivo LW

Entre Luxemburgo e Japão

Jean-Claude Hollerich nasceu a 9 de agosto de 1958 em Differdange, mas passou a sua infância em Vianden.

Depois de estudos secundários na Escola Apostólica de Clairefontaine e no Liceu Clássico de Diekirch, iniciou a sua formação sacerdotal na Universidade Gregoriana de Roma.

Entrou na Companhia de Jesus em 1981, ano em que começou o seu noviciado em Namur (Bélgica). Em 1985 parte para o Japão, onde estuda a língua e a cultura nipónicas, e Teologia na "Sophia University", em Tóquio.

A sua ordenação dá-se em 1990. Em 2002, fez os seus votos definitivos na Igreja Santo Inácio de Tóquio e integrou a província jesuíta do Japão.

Entre 2008 e 2012 desempenha o cargo de vice-reitor da "Sophia University" e nesse último ano regressa ao Grão-Ducado para suceder ao arcebispo Fernand Franck.